ВС РФ освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Подразделения группировки войск «Юг» в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.
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