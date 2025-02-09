ВС РФ освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин Срочная новость 17 0

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Подразделения группировки войск «Юг» в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

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