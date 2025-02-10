Израиль вывел войска из коридора Нецарим в секторе Газа

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Однако израильский премьер-министр Нетаньяху предупредил о готовности вновь применить силу, если потребуется.

Фото, видео: Reuters/Khalil Ramzi; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль вывел войска из ключевого района сектора Газа. В рамках соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ отступил из коридора Нецарим, разделяющего северную и южную части палестинского анклава.

Теперь жители могут вернуться в свои дома. Однако израильский премьер Нетаньяху предупредил о готовности вновь применить силу, если потребуется. Накануне он вернулся из США, где, судя по всему, получил от Трампа полный карт-бланш.

Сам американский лидер уже заявил, что возвращение жителей сектора Газа будет ошибкой. Он подчеркнул, что рассматривает регион в качестве объекта недвижимости, которым собираются владеть Штаты.

По его словам, палестинский анклав, где проживают около двух миллионов человек, будет полностью разрушен и «приведен в порядок».

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы».

По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

После длительных взаимных бомбардировок сторонам конфликта все же удалось договориться о прекращении огня в секторе Газа, оно вступило в силу 19 января 2025 года.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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