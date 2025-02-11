«Полмиллиона единиц оборудования»: Путину доложили о помощи бойцам СВО от Калужской области
Шапша: Калужская область отправила почти 4,5 тысячи тонн грузов участникам СВО
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
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Президент провел рабочую встречу с губернатором региона.
Калужская область отправила почти 4,5 тысячи тонн грузов и еще 500 тысяч единиц оборудования в зону проведения спецоперации. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Помощь участникам специальной военной операции, их семьям: <…> мы почти 4,5 тысячи грузов различных отправили бойцам, полмиллиона единиц оборудования ребятам по заявкам командиров в частях, в которых служат калужане», — сказал он.
Поддержка оказывается непрерывно. Вместе с тем помощь семьям предоставляется совместно с фондом «Защитники Отечества». Специалисты стараются оперативно решать поступающие вопросы. Более 30 мер поддержки принято на региональном уровне.
Готовится центр реабилитации на 110 мест для возвращающихся с поля боя бойцов. Один уже есть в областной клинической больнице. Шапша назвал конечной целью быструю адаптацию военных к гражданской жизни: переобучить, вернуть к трудовой деятельности.
Помимо этого, Калужская область активно помогает городу Первомайску. Так, уже удалось вернуть воду, отопление, предоставить школьные учебники и открыть библиотеку.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор Игорь Краснов поручил инициировать закон о поддержке детей бойцов СВО.
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