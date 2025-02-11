«Полмиллиона единиц оборудования»: Путину доложили о помощи бойцам СВО от Калужской области

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 23 0

Шапша: Калужская область отправила почти 4,5 тысячи тонн грузов участникам СВО

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент провел рабочую встречу с губернатором региона.

Калужская область отправила почти 4,5 тысячи тонн грузов и еще 500 тысяч единиц оборудования в зону проведения спецоперации. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Помощь участникам специальной военной операции, их семьям: <…> мы почти 4,5 тысячи грузов различных отправили бойцам, полмиллиона единиц оборудования ребятам по заявкам командиров в частях, в которых служат калужане», — сказал он.

Поддержка оказывается непрерывно. Вместе с тем помощь семьям предоставляется совместно с фондом «Защитники Отечества». Специалисты стараются оперативно решать поступающие вопросы. Более 30 мер поддержки принято на региональном уровне.

Готовится центр реабилитации на 110 мест для возвращающихся с поля боя бойцов. Один уже есть в областной клинической больнице. Шапша назвал конечной целью быструю адаптацию военных к гражданской жизни: переобучить, вернуть к трудовой деятельности.

Помимо этого, Калужская область активно помогает городу Первомайску. Так, уже удалось вернуть воду, отопление, предоставить школьные учебники и открыть библиотеку.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор Игорь Краснов поручил инициировать закон о поддержке детей бойцов СВО.

Тема:
Спецоперация
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