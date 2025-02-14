Артиллеристы-десантники из Новороссийска уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

По данным, полученным от воздушной разведки на правом берегу реки, в одном из оставленных мирными жителями населенных пунктов, занятых боевиками ВСУ, в развалинах дома был обнаружен замаскированный миномет с расчетом, который систематически вел беспокоящий огонь по нашим оборонительным позициям.

Кроме того, по данным разведки, возле дома в специально оборудованном схроне производилось накапливание боеприпасов к миномету.

Получив все необходимые исходные данные и координаты минометной секции с расчетом, артиллеристы-десантники 152-мм орудия «Гиацинт-Б» нанесли артиллерийский удар и с нескольких выстрелов уничтожили обнаруженный миномет ВСУ с расчетом. Первый выстрел был пристрелочный, после которого провели корректировку, а двумя последующими противник был уничтожен точным попаданием.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.