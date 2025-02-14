Артиллеристы-десантники уничтожили миномет боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Позиция противника была замаскирована, но российские военные нанесли точный удар.
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Артиллеристы-десантники из Новороссийска уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
По данным, полученным от воздушной разведки на правом берегу реки, в одном из оставленных мирными жителями населенных пунктов, занятых боевиками ВСУ, в развалинах дома был обнаружен замаскированный миномет с расчетом, который систематически вел беспокоящий огонь по нашим оборонительным позициям.
Кроме того, по данным разведки, возле дома в специально оборудованном схроне производилось накапливание боеприпасов к миномету.
Получив все необходимые исходные данные и координаты минометной секции с расчетом, артиллеристы-десантники 152-мм орудия «Гиацинт-Б» нанесли артиллерийский удар и с нескольких выстрелов уничтожили обнаруженный миномет ВСУ с расчетом. Первый выстрел был пристрелочный, после которого провели корректировку, а двумя последующими противник был уничтожен точным попаданием.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 13 февр
- Мэр Оренбурга решил отправиться добровольцем в зону СВО
- 13 февр
- За месяц ВСУ совершили более 700 атак на Брянскую область
- 13 февр
- Жители Дзержинска отказались эвакуироваться вглубь Украины
- 13 февр
- Армия России освободила населенный пункт Водяное Второе в ДНР
- 13 февр
- Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 февр
- Экипаж Ка-52м уничтожил огневые точки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 февр
- Оборонялись семь дней: российские штурмовики неделю отбивали «опорник»
- 12 февр
- Российские зенитчики прикрыли атаку мотострелков. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 февр
- Плана нет: Трамп блефует, что готов к переговорам с Путиным
- 12 февр
- Российские танкисты уничтожили «опорник» ВСУ под огнем врага. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
79%
-3.02 94.92
-3.09
Нашли ошибку?