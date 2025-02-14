Российские танкисты уничтожили «опорник» боевиков ВСУ в ЛНР. Лучшее видео из зоны СВО
Боевая задача выполнена и наши военные вернулись на базу.
Фото, видео: Река Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» выполнили боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Танкисты в этот раз с закрытых огневых позиций уничтожили взводные опорные пункты, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР.
После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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