Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Арууке

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне героиней сюжета стала 5-летняя Арууке.

Девочка родилась со сложнейшим пороком сердца и уже перенесла операцию. Сейчас, как можно быстрее, требуется новая. Ее готовы провести врачи из Германии. Однако семье на эту операцию не хватает трех миллионов рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 007 738 рублей. Большое вам спасибо!