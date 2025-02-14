Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Арууке

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У девочки — врожденный порок сердца. Первую операцию она перенесла в три месяца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне героиней сюжета стала 5-летняя Арууке.

Девочка родилась со сложнейшим пороком сердца и уже перенесла операцию. Сейчас, как можно быстрее, требуется новая. Ее готовы провести врачи из Германии. Однако семье на эту операцию не хватает трех миллионов рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 007 738 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
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