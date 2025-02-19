Раньше срока? Синоптик назвал дату наступления в Москве метеорологической весны

Начало 2025 года поражает «аномалией тепла» на большей части России.

По прогнозам, метеорологическая весна нагрянет в столицу на две-три недели раньше срока. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что температура в марте будет на три-пять градусов выше климатической нормы.

«Март мне представляется на три-пять градусов теплее климатической нормы, и так называемая метеорологическая весна, то есть устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительный значений, произойдет не как положено — 21 марта, а на две-три недели раньше срока», — написал Тишковец.

Первый месяц весны порадует теплом. Зима, таким образом, завершится вместе с календарем. Такое, по словам синоптика, происходит очень редко.

Тишковец добавил, что весенний возврат холода, который прогнозируется в апреле, никто не отменял.

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