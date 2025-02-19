Раньше срока? Синоптик назвал дату наступления в Москве метеорологической весны

Метеорологическая весна в Москве начнется раньше срока
Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков
Начало 2025 года поражает «аномалией тепла» на большей части России.
По прогнозам, метеорологическая весна нагрянет в столицу на две-три недели раньше срока. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что температура в марте будет на три-пять градусов выше климатической нормы.
«Март мне представляется на три-пять градусов теплее климатической нормы, и так называемая метеорологическая весна, то есть устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительный значений, произойдет не как положено — 21 марта, а на две-три недели раньше срока», — написал Тишковец.
Первый месяц весны порадует теплом. Зима, таким образом, завершится вместе с календарем. Такое, по словам синоптика, происходит очень редко.
Тишковец добавил, что весенний возврат холода, который прогнозируется в апреле, никто не отменял.
Ранее рассказывал, какая погода будет в Москве к 23 февраля.
- 18 февр
- В центре циклона: высота снежных сугробов в горах Сочи достигла двух с половиной метров
- 17 февр
- Холода все же придут? Какая погода будет в Москве к 23 февраля
- 16 февр
- Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на Ай-Петри закрыта
- 16 февр
- Зима недаром злится: синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля
- 14 февр
- На выходных в Москву придут февральские морозы
- 13 февр
- Дмитрий Чеботарев рассказал о подготовке к съемкам «Челюскин. Первые» на морозе
- 13 февр
- Пока без снега: прогнозы синоптиков о погоде в Москве пока не подтверждаются
- 12 февр
- Большая вода близко: ряд российских регионов готовится к паводкам
- 12 февр
- Москву ждут снежные выходные: синоптик предсказывает снегопады
- 11 февр
- Мороз выжимает из Украины последний газ
79%
-0.09 95.67
-0.13
Нашли ошибку?