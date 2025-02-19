Операторы FPV-дронов группировки «Днепр» поразили силу ВСУ в Запорожской области

Операторы БПлА ВС РФ поразили живую силу противника на Ореховском направлении
Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС/ТАСС; 5-tv.ru
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Наши войска уверенно уничтожают противника на всех направлениях.
Операторы разведывательных и ударных беспилотников 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» вычислили и уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении. Видео с работой наших бойцов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
«Разведка донесла о ротации противника, который использует транспорт. Для поражения его будет использоваться кумулятивный снаряд, чтобы обездвижить, а потом уже будем работать по пехоте осколочно-фугасными снарядами, которые поражают именно живую силу противника», — рассказал боец с позывным «Сибирь».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что операторы дронов уничтожили украинский бронеавтомобиль «Козак».
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