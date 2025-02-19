Операторы FPV-дронов группировки «Днепр» поразили силу ВСУ в Запорожской области

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 14 0

Операторы БПлА ВС РФ поразили живую силу противника на Ореховском направлении

Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Наши войска уверенно уничтожают противника на всех направлениях.

Операторы разведывательных и ударных беспилотников 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» вычислили и уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении. Видео с работой наших бойцов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

«Разведка донесла о ротации противника, который использует транспорт. Для поражения его будет использоваться кумулятивный снаряд, чтобы обездвижить, а потом уже будем работать по пехоте осколочно-фугасными снарядами, которые поражают именно живую силу противника», — рассказал боец с позывным «Сибирь».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что операторы дронов уничтожили украинский бронеавтомобиль «Козак».

Тема:
Спецоперация
19 февр
Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
19 февр
В ходе боев в Курской области ВСУ потеряли более 510 единиц личного состава
19 февр
Российские системы ПВО сбили истребитель МиГ-29 украинских боевиков
19 февр
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 февр
Операторы дронов уничтожили украинский бронеавтомобиль «Козак». Лучшее видео из зоны СВО
19 февр
Рубио заявил о сохранении антироссийских санкций США до завершения спецоперации
18 февр
Оборона ВСУ сыпется: российские войска наступают в Харьковской области
18 февр
Сложные времена для Европы? Как Запад реагирует на переговоры в Эр-Рияде
18 февр
Разведывательные беспилотники в работе: кадры освобождения Ясеневого в ДНР
18 февр
Бойцы армии России освободили село Ямполовка в ДНР
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.43
-0.91 94.08
-1.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:20
«Известия» и МАЕР запустили масштабный спецпроект ко Дню Победы
21:17
Операторы FPV-дронов группировки «Днепр» поразили силу ВСУ в Запорожской области
21:01
В Белгородской области дрон ВСУ попал в служебный автобус — есть погибшие
20:48
Европа не смогла договориться об отправке воинского контингента на Украину
20:40
Захарова: российских производителей не променяют на европейские тряпки
20:33
Белый дом приостановил прием прошений о въезде для мигрантов с Украины

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил чиновницу и поехал дальше
Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год