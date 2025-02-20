Зимний апокалипсис: юг России сковали морозы и снегопады

Юг России в снежном плену. Ставрополье завалило по крыши машин, а туристов в горах Карачаево-Черкесии накрыла лавина. И пока коммунальщики сражаются с сугробами, а водители на границе с Грузией сутками ждут проезда, дети лепят снежки, а экстремалы дрифтуют на эвакуаторах. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов собрал главное о непогоде в кавказских республиках.

Люди выглянули в окно и обомлели. Снега в Ставропольском крае намело по крыши автомобилей. Для южан это зимний апокалипсис.

Коммунальщики не успевают расчищать тротуары и дороги. Сильнейший снегопад практически обездвижил города.

Из-за снегопада в Карачаево-Черкесии лавина накрыла туристов. Путешественники решили прогуляться в горах несмотря на предупреждения о лавинной опасности, они не зарегистрировались в МЧС. Лишь одному из трех туристов удалось выжить, он и сообщил спасателям о трагедии.

«Обнаружены тела двух туристов, которые спасатели транспортируют в Архыз, третьего передали медицинским работникам», — заявил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Айтек Сикалиев.

Ледолазы в Северной Осетии тоже попали под лавину. Двое туристов из Санкт-Петербурга поднимались по леднику в Дигорском ущелье. Их ищут вторые сутки. Пока неизвестно, удалось ли спасателям выйти на след пропавших экстремалов. Поиски ведутся в глухой зоне, там нет связи.

На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка. Дорога закрыта из-за лавиноопасности. Сотни легковушек и грузовиков выстроились в очередь и ждут разрешения проехать.

— Ну, конечно, трудно, еще ждать до пятницы, сказали, как минимум до пятницы, до субботы здесь.

На перевалах Дагестана машины буксуют. Некоторые грузовики не могут проехать. Один тягач встал на подъеме. Сейчас дорожники помогают водителю преодолеть серпантин, расчищают дорогу и посыпают ее песком с солью.

Гололедица такая, что вряд ли эта машина сможет подняться в гору. Чуть дальше еще один грузовик остановился. Вечером Госавтоинспекция решила закрыть этот перевал для дальнобойщиков и всех, кто ездит на летней резине.

Светофоры не работают. Снегопад вызвал аварийные отключения света. Без электроснабжения остались тысячи жителей пригородов Махачкалы и Каспийска.

«Нет света, нет воды, естественно нет и отопления, сидим в верхней одежде в квартирах и домах», — заявила жительница Махачкалы Гаджиева Муминат.

Ледниковому периоду на юге России рады дети. Появилась редкая возможность сыграть в снежки. Еще стритрейсеры на эвакуаторах забавляются на скользких дорогах. По прогнозу синоптиков морозы и снежная погода продержатся на Северном Кавказе до конца недели.