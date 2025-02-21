Весна на пороге: какая погода ожидает москвичей в конце февраля

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Синоптик Вильфанд рассказал о погодных условиях последней недели зимы в Москве

Весна на пороге: названы температурные прогнозы на конец февраля и начало марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Правда ли, что потепление и таяние снега совсем не за горами?

На последней неделе зимы и в начале марта температура воздуха в Москве ожидается выше климатической нормы. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, столичных снегопадов в феврале ожидать уже не нужно.

«Будет повышенное давление, а воздушные массы переносятся с севера, они недостаточно напитаны влагой», —объяснил Вильфанд.

При этом до 23–24 февраля средняя температура воздуха будет отрицательной, но приближенной к нулевой. Во вторник и в среду столбик термометра покажет слабый минус, а ночью температура станет варьироваться от –5 до –1 градуса.

Специалист уверен, что в последних числах февраля и в начале весны температура воздуха в Москве покажет отметки выше нормы. Тогда как на юге страны, напротив, возможен приход холодных воздушных масс. На северо-западе России с 23 по 25 февраля будет теплее, чем в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму, полагает Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что синоптик назвал дату наступления в Москве метеорологической весны.

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