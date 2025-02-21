Весна на пороге: какая погода ожидает москвичей в конце февраля

Синоптик Вильфанд рассказал о погодных условиях последней недели зимы в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Правда ли, что потепление и таяние снега совсем не за горами?
На последней неделе зимы и в начале марта температура воздуха в Москве ожидается выше климатической нормы. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, столичных снегопадов в феврале ожидать уже не нужно.
«Будет повышенное давление, а воздушные массы переносятся с севера, они недостаточно напитаны влагой», —объяснил Вильфанд.
При этом до 23–24 февраля средняя температура воздуха будет отрицательной, но приближенной к нулевой. Во вторник и в среду столбик термометра покажет слабый минус, а ночью температура станет варьироваться от –5 до –1 градуса.
Специалист уверен, что в последних числах февраля и в начале весны температура воздуха в Москве покажет отметки выше нормы. Тогда как на юге страны, напротив, возможен приход холодных воздушных масс. На северо-западе России с 23 по 25 февраля будет теплее, чем в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму, полагает Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что синоптик назвал дату наступления в Москве метеорологической весны.
- 20 февр
- Зимний апокалипсис: юг России сковали морозы и снегопады
- 20 февр
- Гололедица и облачность: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 20 февраля
- 19 февр
- Снежная каша, заносы и гололедица: мощные снегопады накрыли южные регионы России
- 19 февр
- Раньше срока? Синоптик назвал дату наступления в Москве метеорологической весны
- 18 февр
- В центре циклона: высота снежных сугробов в горах Сочи достигла двух с половиной метров
- 17 февр
- Холода все же придут? Какая погода будет в Москве к 23 февраля
- 16 февр
- Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на Ай-Петри закрыта
- 16 февр
- Зима недаром злится: синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля
- 14 февр
- На выходных в Москву придут февральские морозы
- 13 февр
- Дмитрий Чеботарев рассказал о подготовке к съемкам «Челюскин. Первые» на морозе
Читайте также
79%
-1.92 92.48
-1.60
Нашли ошибку?