Боец армии России спас пленного боевика ВСУ на ореховском направлении
Российский военный накрыл своим телом украинца во время налета вражеского дрона.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Появились кадры с ореховского направления спецоперации. На видео, как утверждают сослуживцы героя, наш боец, рискуя собственной жизнью, спас боевика ВСУ.
Сдавшегося националиста конвоировали в сторону наших позиций. Внезапно в небе появился, предположительно, вражеский дрон, и он летел прямо на группу.
Времени на раздумья не было, пленного прикрыли собой. Но удивительно, что боеприпас не сдетонировал — никто не пострадал. А боевик был немало удивлен тому, что свои его хотели убить, а чужие спасли от гибели.
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