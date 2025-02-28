Весенний снег: какую погоду ждать москвичам 1 и 2 марта

Календарная вена уже придет, но минусовая температура не сразу сдаст свои позиции.

В первые два дня весны москвичам стоит ждать пасмурную погоду. Об этом говорят данные метеорологов, с которыми ознакомились «Известия».

Небольшой снег и хмурое небо будет в столице 1 марта. Возможны порывы слабого ветра до 2,5 метров в секунду. В первой половине дня температура будет от минус четырех до минус одного градуса, в обед она может подняться до плюс трех, а к ночи вновь опуститься до минус четырех. В Подмосковье будет немного прохладнее. Ожидаемый температурный максимум в этот день — плюс два градуса.

Утро 2 марта встретит жителей Москвы отрицательными температурами до минус двух. Днем потеплеет до плюс одного, а ночью вновь опустится до минус одного градуса. Этот день будет пасмурным, вновь ожидается небольшой снег и порывы ветра до двух метров в секунду. В центре города будет немного теплее, чем в остальных районах столицы.

В подмосковных городах условия на улице будут такими же, что и в Москве. Разница составит максимум один градус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в марте в столице не стоит ждать потепления.