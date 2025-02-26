«Это зимний месяц»: Вильфанд рассказал, почему в марте не стоит ждать потепления

Доставать весеннюю одежду еще рано.

В Москве вероятно похолодание в марте. Но это не должно удивлять, ведь повышение температуры воздуха лишь в 20–22 числах месяца — вариант нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Март — это же зимний месяц (исходя из метеорологических характеристик. — Прим. ред.), поэтому отрицательные температуры — они естественные, ведь средняя мартовская температура отрицательная и составляет минус 1 — минус 2 градусов. Поэтому двузначные морозы в марте, минус 10 — минус 12 градусов, это типичное явление, не нужно этому удивляться», — объяснил Вильфанд.

В начале марта жителей столицы ждет незначительное повышение температуры. Морозы не торопятся покидать московский регион. Особенно холодно будет по ночам, однако температура не опустится ниже нынешней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вильфанд поделился температурными прогнозами на 2025 год. Ученый не рекомендует полностью доверять этой информации в настоящий момент, однако, исходя из имеющихся данных, уже можно сделать вывод о том, что 2025 год войдет в пятерку самых жарких на земле.