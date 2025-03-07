За ночь силы ПВО России сбили 39 украинских дронов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Беспилотники перехватили над пятью регионами РФ.

Дроны за ночь

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь силы противовоздушной обороны РФ (ПВО) уничтожили 39 дронов ВСУ над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — информирует ведомство.

Больше всего, 14 БПЛА, было сбито над Крымом. Над акваторией Черного моря уничтожили 12 дронов, семь атак предотвратили в Курской области. Три аппарата сбили над Азовским морем и по одному — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы России отбили четыре контратаки ВСУ под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«За истекшие сутки нашими войсками отбито четыре контратаки противника. Одна - в районе Голубовки и три - в районе Кондрашовки», — уточнил эксперт.

Понеся потери, противник отступил к исходным рубежам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пулеметный расчет ВСУ.

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