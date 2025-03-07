Долой пуховик: ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта

Столбики термометров дошли до показателей, которые характерны для мая.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В этом году ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На главной метеостанции ВДНХ температура показала +6,4 градуса, побив предыдущий рекорд теплой ночи, установленный в 2020 году, когда столбик термометра показывал +5,5 градуса. Совершенно непривычные цифры были зафиксированы и на других метеостанциях: +6,9 градуса в районе Балчуг, +5,8 в Строгино, +5,6 в Тушино и +5,5 в Бутово.
В Подмосковье температура ночи варьировалась от +4,9 градуса в Черустях до +6,7 в Ново-Иерусалиме. Данный температурный фон на 12 градусов превышает климатическую норму для марта, что свидетельствует о наличии аномально теплой погоды, обычно наблюдаемой в апреле и даже в мае.
Март нынешнего года в столице кардинально отличается от привычных холодов, маленькие знаки весны вызывают интерес и восхищение горожан. Эта необычная температура ставит много вопросов о возможных изменениях климатической ситуации и их влиянии на природу, что в свою очередь затрагивает и будни москвичей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как переменчивая погода в межсезонье влияет на иммунитет.
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