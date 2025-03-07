ЦРУ задержали подозреваемого в обучении напавших на «Крокус» террористов

Американские спецслужбы задержали предполагаемого инструктора боевиков, которые совершили террористическую атаку на «Крокус Сити Холл». Как утверждает министерство юстиций США, подозреваемый признал свою вину и опознал двоих исполнителей теракта.

Задержанного зовут Мохаммед Шарифулл, однако среди радикальных исламистов он более известен под псевдонимом «Джафар». Согласно имеющимся данным, он является членом филиала запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

Изначально Джафар был задержан ЦРУ по подозрению в организации взрыва в кабульском аэропорту, который произошел четыре года назад, однако в ходе допроса он признался, что он также занимался обучением террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» и даже опознал двух из четверых арестованных в России исполнителей теракта.

Подозреваемый был задержан в Пакистане и экстрадирован в США. На данный момент он ожидает суда — ему грозит пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у «Крокус Сити Холла» начали возводить мемориал в память о жертвах теракта.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ