«Март — все-таки зимний месяц»: россиян предупредили о вероятности возвращения морозов
Прятать пуховики еще рано.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
В европейской части России стоит ожидать в марте возращение холодов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с агентством РИА Новости.
«Март — это все-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур», — ответил он.
По его словам, уже в конце недели вероятно появление отрицательных температур ночью. Также он не стал исключать, что в будущем будет аналогичная ситуация.
Однако Вильфанд подчеркнул, что март на европейской территории России будет теплым.
К слову, в этом году ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта. На главной метеостанции ВДНХ температура показала +6,4 градуса, побив предыдущий рекорд теплой ночи, установленный в 2020 году, когда столбик термометра показывал +5,5 градуса. Совершенно непривычные цифры были зафиксированы и на других метеостанциях: +6,9 градуса в районе Балчуг, +5,8 в Строгино, +5,6 в Тушино и +5,5 в Бутово.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Санкт-Петербург готовится к сезону электросамокатов.
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