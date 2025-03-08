В европейской части России стоит ожидать в марте возращение холодов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с агентством РИА Новости.

«Март — это все-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур», — ответил он.

По его словам, уже в конце недели вероятно появление отрицательных температур ночью. Также он не стал исключать, что в будущем будет аналогичная ситуация.

Однако Вильфанд подчеркнул, что март на европейской территории России будет теплым.

К слову, в этом году ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта. На главной метеостанции ВДНХ температура показала +6,4 градуса, побив предыдущий рекорд теплой ночи, установленный в 2020 году, когда столбик термометра показывал +5,5 градуса. Совершенно непривычные цифры были зафиксированы и на других метеостанциях: +6,9 градуса в районе Балчуг, +5,8 в Строгино, +5,6 в Тушино и +5,5 в Бутово.

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