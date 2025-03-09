«Заберусь еще выше»: мужчина с палестинским флагом отказался слезать с Биг-Бена

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Мужчина с палестинским флагом отказался слезать с Биг-Бена: Я заберусь еще выше

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Loredana Sangiuliano; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Протестующий находится на большой высоте уже более 13 часов и не идет на контакт с представителями экстренных служб.

Мужчина, забравшийся на Биг-Бен в Лондоне с флагом Палестины, провел на большой высоте уже более 13 часов и все еще не планирует спускаться. Представители экстренных служб пытаются убедить его прекратить протест ради его же безопасности, но пока безрезультатно. С переговорщиками активист общается сдержанно, но остается непреклонным.

«Я спущусь на своих условиях. Если вы приблизитесь, то подвергнете меня опасности, и я заберусь еще выше. И я говорил вам это с самого начала. Я чувствую себя хорошо, я нахожусь на большом выступе… Я остановил кровотечение, есть небольшие порезы. Я скажу, если буду в опасности. Я в порядке», — заявил мужчина.

Переговорщики уже дважды поднимались к протестующему на автовышке. Судя по кадрам, снятым на месте, он действительно не выглядит испуганным или обеспокоенным. Вместо истерики, агрессивных выкриков или угроз он молча разглядывает окрестности и перекусывает снеками. Территория вокруг Биг-Бена контролируется экстренными службами.

Активист забрался на 96-метровую башню Елизаветы (таково официальное название Биг-Бена) утром, размахивая флагом, громогласно требуя «свободы Палестине». Он также снимал себя на телефон, по рассказам очевидцев, как будто вел прямую трансляцию. Вестминстерский мост через Темзу был перекрыт, а район оцеплен.

Тем временем во Франции, как сообщал ранее 5-tv.ru, люди вышли на демонстрации против поддержки Украины.

Тема:
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