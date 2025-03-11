Путин обсудил с губернатором Архангельской области развитие региона

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В скором времени там построят новый реабилитационный центр.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В Архангельской области появится межрегиональный реабилитационный центр на базе госпиталя для ветеранов войн. Он будет принимать пациентов из всех городов Северо-Западного федерального округа. Об этом президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил губернатор региона Александр Цыбульский.

Медицинское учреждение в первую очередь будет принимать участников специальной военной операции: как бойцов, которые приехали домой в отпуск, так и тех, кто покинул ряды вооруженных сил страны. Жителям, которые вернулись из зоны СВО также помогают с обучением и трудоустройством.

«По вашему поручению запустили мы программу кадровой переподготовки наших ребят, которые будут возвращаться назад… Региональную. Назвали ее защитники под крылом Архангела. Очень символичное название. Во-первых, Архангел Михаил — небесный покровитель Архангельска, всегда так было. И, кроме того, предводитель войска Христова, значит, ребятам тоже святой, который их поддерживает на протяжении всей профессиональной деятельности», — доложил Цыбульский.

Тема:
Спецоперация
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