Северный ветер принесет похолодание в Москву: какую погоду ожидать в выходные

К Москве и Подмосковью приближается похолодание, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, к 15 марта дневная температура в столице составит всего 4-5 градусов выше нуля, а в области — от трех до 18 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

Как объяснил синоптик, похолодание будет вызвано северо-западными и северными ветрами. Наиболее ощутимым оно станет в воскресенье, 16 марта. Однако даже такие температуры будут на 2–3 градуса выше климатической нормы для середины месяца.

Вильфанд отметил, что подобные колебания характерны для переходного периода между зимой и весной. Жителям столичного региона рекомендуется учитывать прогнозы синоптиков при планировании выходных и выбирать соответствующую погоде одежду.

Несмотря на временное похолодание, весенняя тенденция к потеплению сохраняется. В ближайшие недели метеорологи ожидают постепенного повышения температуры, что соответствует сезонным изменениям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что руководитель гидрометцентра объяснил причину резкого потепления в России.