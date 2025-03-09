Руководитель гидрометцентра объяснил причину резкого потепления в России

Вильфанд: отсутствие снега подняло температуру на три-четыре градуса
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Солнце не поможет вернуть морозную прохладу.
Погода в европейской части России значительно теплее, чем обычно. Об этом рассказал 9 марта РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он также подчеркнул, что отсутствие снега на территории региона играет ключевую роль в повышении температуры на 3-4 градуса. Без снежного покрова воздух не охлаждается, а наоборот, согревается.
«Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на три-четыре градуса ниже, чем сейчас», — объяснил Вильфанд.
Это значит, что даже солнечное сияние, которое обычно согревает землю, не снижает температуры так, как это происходит с отражением света от снежного слоя. В итоге, отсутствие снега в этом году способствует нехарактерно теплым мартовским дням.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда в России из-за теплой погоды начнется сезон аллергии. Эксперт советует людям с аллергией плотно закрывать двери и окна, чтобы пыльца не проникала в дом с воздушным потоком. Также рекомендуется сократить время пребывания на улице в ветреную и солнечную погоду, особенно утром.
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