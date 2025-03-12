Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Днепроэнергия и Новомарково. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Фото, видео: Коновалов АлексейТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru





В освобождении Новомарково участвовали подразделения «Южной» группировки войск. В ходе боев ВСУ потеряли 250 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Населенный пункт Днепроэнергия освободили подразделения группировки войск «Восток». На этом направлении потери противника составили до 160 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции.

Ранее 5-tv.ru писало о том, российские военные уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в Курской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.