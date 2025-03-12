Потери украинских боевиков составили более 260 человек
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
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Российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области. Об этом в среду, 12 марта, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — сказано в заявлении ведомства.
В Министерстве обороны сообщили, что за прошедшие сутки потери украинских боевиков составили более 260 человек. Также были уничтожены танк, три БМП, три БТР и десять ББМ. Двое украинских боевиков сдались в плен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что потери боевиков ВСУ в Курской области превысили 66 тысяч человек. В ходе боевых действий на курском направлении противник понес значительные потери. Всего за время конфликта было уничтожено более 66270 солдат, 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортеров и 2173 единицы бронетехники.
Также украинская армия лишилась 539 артиллерийских орудий, 52 реактивных систем залпового огня и 25 зенитно-ракетных комплексов. Эти потери были зафиксированы с момента начала вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации.
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