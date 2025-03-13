ВС РФ нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры Украины

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Срочная новость 48 0

Также были поражены склады, где хранились беспилотники противника.

ВС РФ уничтожили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ более чем в 100 районах

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Победы ВС РФ сегодня

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление сделали в Минобороны страны.

«Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 158 районах», — указали в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую задачу поставил президент России Владимир Путин перед военными.

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