ВС РФ нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры Украины
Также были поражены склады, где хранились беспилотники противника.
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
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Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление сделали в Минобороны страны.
«Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 158 районах», — указали в ведомстве.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какую задачу поставил президент России Владимир Путин перед военными.
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