ВСУ атаковали здание краеведческого музея в Судже

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 42 0

Погибла одна женщина, еще два человека пострадали.

ВСУ атаковали здание краеведческого музея в Судже

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Украинские боевики ударили по зданию краеведческого музея в освобожденной Судже. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадали еще двое сотрудников музея. Их экстренно госпитализировали.

Хинштейн добавил, что здание музея является памятником архитектуры конца XIX века, и оно, к сожалению, теперь уничтожено.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
Курская область
14 мар
В Курской области вводят ограничения из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов
14 мар
Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
14 мар
Били, пытали, убивали: СК расследует преступления боевиков ВСУ в Курской области
14 мар
Трамп просит РФ «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области
14 мар
ВС РФ освободили Гончаровку в Курской области
14 мар
Российские войска взяли под контроль остатки сил ВСУ в Курской области
14 мар
Им не дали убежать: вскрылись новые преступления ВСУ в Курской области
14 мар
Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
14 мар
Заявления Путина по конфликту на Украине стали главной темой публикаций западной прессы
14 мар
Обгоревшие руины, брошенное оружие: стали известны подробности освобождения Суджи
+12° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
Ошибка запомнится на 13 лет: чем опасен коридор затмений 14 — 29 марта 20...

Последние новости

21:37
В США заявили о «движении вперед» в переговорах по Украине
21:10
Семейную ипотеку распространили на вторичный рынок
20:54
Родила сына, а похоронила дочь: жительница Якутии спустя 17 лет после родов заподозрила акушерку в подмене ребенка
20:37
В Северной Осетии стая собак напала на ребенка
20:35
ВСУ атаковали здание краеведческого музея в Судже
20:14
В Курской области вводят ограничения из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов

Сейчас читают

Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
«Меня буллили за то, что выглядела как мама»: дочь Картунковой травили в школе
Пусть все идет своим чередом: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 марта
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской