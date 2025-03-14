ВСУ атаковали здание краеведческого музея в Судже
Погибла одна женщина, еще два человека пострадали.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Украинские боевики ударили по зданию краеведческого музея в освобожденной Судже. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадали еще двое сотрудников музея. Их экстренно госпитализировали.
Хинштейн добавил, что здание музея является памятником архитектуры конца XIX века, и оно, к сожалению, теперь уничтожено.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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