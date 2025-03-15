В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек

Согласно данным по состоянию на 18:00 15 марта, из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек.
Фото, видео: Telegram/Александр Хинштейн, /Hinshtein; МЧС РФ; 5-tv.ru
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В Курской области нашли 378 человека, которые ранее числились пропавшими без вести. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий — эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава богу, постепенно сокращается!» — написал Хинштейн.
Реестр пропавших людей корректируется в связи с возвращением людей из освобожденных российскими военными населенных пунктов Курской области, сказал врио губернатора.
Он добавил, что статус человека в реестре может не меняться, даже если известно точно, что он вернулся, и это может беспокоить близких. Чтобы поменять статус человека, необходимо прекратить розыскное дело.
Согласно данным по состоянию на 18:00 15 марта, из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек.
Всех эвакуированных доставляют в пункты временного размещения или же в медицинские учреждения, если им требуется помощь. С курянами работают психологи МЧС России, а специалисты из других ведомств оказывают помощь в восстановлении документов. Людям также дают возможность связаться с родственниками.
Об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Населенный пункт был в украинской оккупации более 200 дней с момента вторжения нацистов в Курскую область. Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе.
Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километрах от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в 6-7 километрах.
Неоднократно украинские подразделения терроризировали местных жителей региона. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства жителей Курской области.
Прежде начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что планируемые действия со стороны ВСУ в Курской области провалились.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что найден дневник жительницы Курской области, погибшей во время оккупации ВСУ.
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