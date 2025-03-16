Число эвакуированных из Суджи россиян достигло 395 человек

С пострадавшими в пунктах временного размещения работают психологи.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
Число эвакуированных жителей Суджанского района Курской области достигло 395 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и другими ведомствами вывезены 395 человек», — говорится в Telegram-канале.
Эвакуированным предоставили все необходимое. В МЧС также отметили, что в пунктах временного размещения (ПВР) пострадавшим оказывается помощь психологов. Эвакуация продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства боевиками ВСУ восьми мирных жителей города Суджа в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления российского СК.
По предварительным данным, убийство неонацистскими боевиками мрных жителей происходили в августе 2024 года — незаконно вторгшиеся на территорию нашей страны диверсанты киевского режима были уличены в расстреле как минимум восьми гражданских, находившихся на временно окупированных землях Курской области.
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