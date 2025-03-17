Зима молода: январская погода в Москве сохранится до 19 марта

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 33 0

Январская погода в Москве сохранится до 19 марта

Январская погода в Москве сохранится до 19 марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Жители столицы пережили перепад температуры в 30 градусов.

Москвичам не стоит ждать возвращения весеннего тепла впоть до среды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная со среды уже температура около нормы, а в четверг, пятницу, субботу, воскресенье — на один-два градуса выше нормы. В общем, это нормально. Это не то, что было на прошлой неделе, когда на 10-13 градусов температура была выше нормы — это конец апреля», — поделился прогнозами он.

В свою очередь, резкое похолодание от плюс 13 до минус 18 градусов в центральной части страны эксперты уже назвали температурным рекордом.

На данный момент известно, что в Москве и области произошло множество ДТП из-за внезапной метели. На дорогах в течение дня движение было замедлено. Снегопад начался ночью в понедельник. Жителей столицы предупреждали о гололедице и похолодании. Однако многие водители решили заранее сменить резину на летнюю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за выпавшего снега в разных районах Москвы произошли крупные аварии.

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