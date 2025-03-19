Все позади: как проходит эвакуация мирных жителей из Суджи

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В Судже продолжается эвакуация мирных жителей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Многие провели этидевять месяцев в подвалах и сараях — без доступа к нормальной еде и воде.

На самом деле к переговорам Киев начал готовится еще девять месяцев назад, когда произошло вторжение в Курскую область. Оккупированные территории должны были стать предметом торга, козырной картой в руках шулера Зеленского. Но сейчас практически вся российская земля освобождена.

Вот такие кадры мы сегодня получаем из приграничья. Это трасса Суджа — Гуево — Горналь, одна из основных магистралей снабжения группировки ВСУ, которая действовала в Курской области. Вдоль дороги — десятки сожженных танков, БТР-ов, бронемашин. Все это — результаты работы операторов наших дронов, прикрывавших это направление.

А вот так сейчас — каждый день — наши бойцы эвакуируют людей, которые не успели покинуть свои дома до наступления боевиков, и в результате все месяцы провели в подвалах и сараях — без доступа к нормальной еде и воде. Ну а главное, что каждый из них понимал, очередной день может стать последним. Ведь они видели, как боевики без всяких причин расстреливают их знакомых и соседей. Но этими делами уже занимается Следственный комитет.

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