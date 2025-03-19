«Пережила ад за 8 месяцев»: девушка рассказала о зверствах ВСУ в Курской области

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 279 0

В 21 год жительница региона потеряла близких, а потом регулярно терпела насилие, уже не надеясь на спасение.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Курская область

Двадцатиоднолетняя жительница Курской области по имени Лидия рассказала о зверствах украинских боевиков в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Изнасилования продолжались восемь месяцев, кроме того, она потеряла родственницу. Девушка жила в своем доме вместе с тетей, когда в регион пришли солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), женщины продолжали скрываться дома, прятаться было больше негде.

Жестокость украинских националистов Лидия ощутила сполна, ей и сейчас трудно говорить обо всем, что с ней делали. Тетя погибла после очередной атаки, и девушка осталась один на один со зверьем, рыскающим по улицам. На нее, как и на родственницу, пока та была жива, регулярно нападали агрессивные мужчины с оружием.

«Тетю осколком посекло 13-го числа. Жили — да как придется. Нас насиловали, как — я не могу рассказать. На улице ловили — и в машину… Мы не прятались, в доме были, а потом — все, дома нет», — поделилась Лидия, ее голос дрожал.

Сейчас девушкой занимаются медики. Она пострадала не только физически, нуждается также и в психологической помощи. Впереди долгий период восстановления здоровья и реабилитации, после которого она попробует вернуться к жизни на безопасной территории.

«Она пережила действительно ад за восемь месяцев. То, что она пережила… Мы себе даже не можем представить сотой доли. Сейчас ее здоровье нуждается в лечебных учреждениях», — сказала врач Елена Елисеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ расследует преступления боевиков ВСУ в Курской области — фиксируются факты пыток, убийств, мародерства и вандализма.

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