«Политы кровью»: Мезенцев отметил важность памяти героев ВОВ и спецоперации

Эфирная новость 34 0

Мезенцев отметил важность памяти героев ВОВ и СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Госсекретарь Союзного государства посетил Донбасс.

Запад используют хамскую политику санкционного давления на Москву и Минск. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

С гуманитарной миссией он побывал в Донбассе. И отметил, что несмотря на санкции, страны продолжат поддержку народных республик.

Так, за счет союзного бюджета поддерживаются школы и другие образовательные учреждения. Классы оснащают столярным, швейным оборудованием и компьютерами. Мезенцев передал книги.

В Донецке посетил мемориал освободителям Донбасса. Пообщался с юнармейцами, почтил память героев и возложил венок к Вечному огню.

«Бесконечно нам задают один и тот же вопрос — зачем вы так много говорите о войне? Мы не можем об этом не говорить, так как сейчас мы на этой земле обильно политы кровью защитников Отечества. И в Великую Отечественную войну, и в тот период, когда Донецк и Луганск определили свою судьбу», — сообщил госсекретарь Союзного государства.

Тема:
Спецоперация
21 мар
Расчеты ЗРК «Бук-М2» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО
21 мар
ВСУ смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО
21 мар
Лидеры стран Европы встретятся в Париже для обсуждения конфликта на Украине
20 мар
Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 мар
Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО
19 мар
Путин: войска РФ завершают разгром украинских боевиков в Курской области
19 мар
ВС РФ получили приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины
19 мар
Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 мар
Ми-28НМ ударил по скоплению боевиков ВСУ под Курском. Лучшее видео из зоны СВО
18 мар
Задержан стендап-комик Артемий Останин при попытке покинуть Россию
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:06
Из Суджанского района Курской области эвакуировали более 564 человек
19:00
Будьте добрее: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 марта
18:53
Один человек погиб из-за ударов БПЛА по Белгородской области
18:47
Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
18:34
«Политы кровью»: Мезенцев отметил важность памяти героев ВОВ и спецоперации
18:34
Третий раз подряд: Центробанк РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Сейчас читают

«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью
«Ты уже следующий»: Игорь Крутой пришел проститься с Бедросом Киркоровым
«Могут колени прострелить»: за что украинскую модель покалечили в Дубае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп