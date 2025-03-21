Госсекретарь Союзного государства посетил Донбасс.

Запад используют хамскую политику санкционного давления на Москву и Минск. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

С гуманитарной миссией он побывал в Донбассе. И отметил, что несмотря на санкции, страны продолжат поддержку народных республик.

Так, за счет союзного бюджета поддерживаются школы и другие образовательные учреждения. Классы оснащают столярным, швейным оборудованием и компьютерами. Мезенцев передал книги.

В Донецке посетил мемориал освободителям Донбасса. Пообщался с юнармейцами, почтил память героев и возложил венок к Вечному огню.

«Бесконечно нам задают один и тот же вопрос — зачем вы так много говорите о войне? Мы не можем об этом не говорить, так как сейчас мы на этой земле обильно политы кровью защитников Отечества. И в Великую Отечественную войну, и в тот период, когда Донецк и Луганск определили свою судьбу», — сообщил госсекретарь Союзного государства.