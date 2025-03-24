Противник бежал: как российские бойцы освободили Викторовку в Курской области

Наступление было настолько стремительным, что украинским боевикам пришлось бросать позиции.

В Курской области наши военные вытесняют вражеские формирования к государственной границе. Наступление было настолько стремительным, что киевским боевикам пришлось бросить позиции. Один из таких хорошо укрепленных районов был в деревне Викторовке, расположенной на границе с Сумской областью. Там побывал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

В деревню Викторовка, которая расположена относительно близко к границе с Сумской областью, заходим вместе с бойцами 150-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

«Нормально прикрывались — перекрестки, дороги, углы, подходы. Плюс колючка растянута — к колючке мины и переминировано», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Цыган».

Командир взвода «Цыган» вспоминает, с какими преградами столкнулись уже на подходах. ВСУ за месяцы обороны успели подготовиться к штурму.

«Вот в этом доме жили», — добавил говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Цыган».

Внутри целый склад разного вооружения. Таскали буквально мешками.

«Мины противотанковые. Тут жили саперы и хранили (боеприпасы. — Прим. ред.) Через колышки натягивают леску, она потом выстреливает в воздухе и разрывается», — говорит корреспондент «Известий».

Как раз такую ловушку заметили у забора, с другой стороны дома. ВСУ, уходя, привязали гранату и натянули леску. Делали все, чтобы замедлить движение наших бойцов. Во время штурма они передвигались под контролем с воздуха.

Командир батальона проговаривает каждый шаг, заводит группы на заранее утвержденные позиции, некоторые из которых враг спешно покинул. Состав был разный.

«Некоторые люди были — сдались, потому что они еще две недели шли в магазин… Его просто крутанули и погрузили в бусик — и он оказался на передовой», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Цыган».

В процессе бросили все оружие и технику. Времени на сборы не осталось. Открытые цинки с патронами так и остались нетронутыми, запасы еды. При этом окапывались основательно, тщательно выбирали каждую позицию и даже подгоняли технику.

«Хамви», сожженный нашими операторами БПЛА, очень интересная история, на передовые свои позиции они приезжали на такой технике. Не знаю, чем они руководствовались.

Территория постоянно была под контролем наших ПЗРК. Недалеко в поле еще одна уничтоженная машина врага типа «Казак». На въезде в деревню разбитый бронетранспортер Stryker.

Викторовка стала одним из десятков освобожденных пунктов после обрушения фронта ВСУ в курском приграничье, в которых противник готовился держаться еще долгое время, в итоге бесславно бежал и понес серьезные потери.