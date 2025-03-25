Канал Al Mayadeen выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Федорчака

Председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джидду выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

«Мы глубоко опечалены гибелью журналиста медиагруппы „Известия“ Александра Федорчака во время работы на линии фронта в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских сил. Выражаем полную солидарность „Известиям“ и всей их редакции», — уточнил он.

Также Гассан бен Джидду выразил личные соболезнования гендиректору «Известий» Владимиру Тюлину.

Он подчеркнул, что удары по журналистам доказывают, что нацистские силы, где бы они ни находились, пренебрегают международным правом и не уважают неприкосновенность представителей СМИ.

«Защита человека в целом и право журналистов выполнять свой долг по освещению правды с мест событий стали важнейшей задачей, вокруг которой объединяются мировые медиа, выступающие против оккупации и фашизма», — подытожил Гассан бен Джидду.

В понедельник в результате обстрела в Луганской народной республике погиб военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Вместе с ним в машине находились оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель съемочной группы Александр Сиркели. Гражданский автомобиль был атакован ракетами HIMARS. В результате артиллерийского обстрела ВСУ погибли шесть человек, осколочные ранения получил 14-летний подросток.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.