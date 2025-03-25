СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов при обстреле ВСУ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 10 0

Атака украинских боевиков унесла жизнь военкора «Известий» Александра Федорчака.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов при обстреле ВСУ

Фото: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419

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Тема:
Спецоперация

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью журналистов и мирных жителей после обстрела боевиков ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Главным следственным управлением СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ („Убийство; Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества“)», — отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следственный комитет Российской Федерации обещает сделать все возможное, чтобы найти и привлечь к ответственности тех, кто стоит за этими преступлениями.

В результате обстрела погиб военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Вместе с ним в машине находились оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель съемочной группы Александр Сиркели. Гражданский автомобиль был атакован ракетами HIMARS. В результате артиллерийского обстрела ВСУ погибли шесть человек, осколочные ранения получил 14-летний подросток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся преступлением Киевского режима против свободы слова и журналистики. По ее словам, необходимо добиться реакции мирового сообщества.

Тема:
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