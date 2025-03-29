«В апреле обязательно будет снег»: россиянам пообещали отголоски зимы

И повторится ли в мае сценарий прошлого года, когда земля неожиданно оказалась укрыта белым одеялом?

Жителям европейской части России еще предстоит увидеть снег в апреле. Такой неутешительный прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Изменение климата: грозит ли Петербургу затопление из-за глобального потепления

«В апреле обязательно еще будет снег. Вообще не бывает апреля, чтобы совсем не было снега, самое главное, что не будет устойчивого снега, устойчивых сильных холодов, только временные», — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик также рассказал, повторится ли в грядущем мае сценарий прошлого года, когда неожиданно выпал снег.

«В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда еще не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России», — поспешил успокоить россиян Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 14 градусов в ближайшие три дня.