«В апреле обязательно будет снег»: россиянам пообещали отголоски зимы

Вильфанд: снег в апреле выпадет в европейской части России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СЕРГЙ_ЛАНТЮХОВ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
И повторится ли в мае сценарий прошлого года, когда земля неожиданно оказалась укрыта белым одеялом?
Жителям европейской части России еще предстоит увидеть снег в апреле. Такой неутешительный прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
Изменение климата: грозит ли Петербургу затопление из-за глобального потепления
«В апреле обязательно еще будет снег. Вообще не бывает апреля, чтобы совсем не было снега, самое главное, что не будет устойчивого снега, устойчивых сильных холодов, только временные», — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Синоптик также рассказал, повторится ли в грядущем мае сценарий прошлого года, когда неожиданно выпал снег.
«В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда еще не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России», — поспешил успокоить россиян Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 14 градусов в ближайшие три дня.
- 28 мар
- Изменение климата: грозит ли Петербургу затопление из-за глобального потепления
- 27 мар
- Петербург окутал плотный туман
- 25 мар
- Врачи восемь километров несли на руках ребенка в больницу из-за непогоды на Камчатке
- 24 мар
- Это не миф: как изменчивая погода влияет на здоровье человека
- 23 мар
- Мэр Москвы рассказал, как столичные метеорологи делают прогнозы погоды
- 23 мар
- Выше нуля и без осадков: погода на 23 марта в Москве
- 21 мар
- «Очень необычная»: какая погода ждет москвичей в ближайшие три дня
- 19 мар
- Москвичей ждет аномально теплый апрель
- 17 мар
- Зима молода: январская погода в Москве сохранится до 19 марта
- 17 мар
- Лучше на метро: из-за непогоды в Москве произошли крупные аварии
47%
Нашли ошибку?