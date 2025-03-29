«В апреле обязательно будет снег»: россиянам пообещали отголоски зимы

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Вильфанд: снег в апреле выпадет в европейской части России

СНЕГА В АПРЕЛЕ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СЕРГЙ_ЛАНТЮХОВ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

И повторится ли в мае сценарий прошлого года, когда земля неожиданно оказалась укрыта белым одеялом?

Жителям европейской части России еще предстоит увидеть снег в апреле. Такой неутешительный прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Изменение климата: грозит ли Петербургу затопление из-за глобального потепления

«В апреле обязательно еще будет снег. Вообще не бывает апреля, чтобы совсем не было снега, самое главное, что не будет устойчивого снега, устойчивых сильных холодов, только временные», — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик также рассказал, повторится ли в грядущем мае сценарий прошлого года, когда неожиданно выпал снег.

«В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда еще не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России», — поспешил успокоить россиян Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 14 градусов в ближайшие три дня.

Тема:
Погода
28 мар
Изменение климата: грозит ли Петербургу затопление из-за глобального потепления
27 мар
Петербург окутал плотный туман
25 мар
Врачи восемь километров несли на руках ребенка в больницу из-за непогоды на Камчатке
24 мар
Это не миф: как изменчивая погода влияет на здоровье человека
23 мар
Мэр Москвы рассказал, как столичные метеорологи делают прогнозы погоды
23 мар
Выше нуля и без осадков: погода на 23 марта в Москве
21 мар
«Очень необычная»: какая погода ждет москвичей в ближайшие три дня
19 мар
Москвичей ждет аномально теплый апрель
17 мар
Зима молода: январская погода в Москве сохранится до 19 марта
17 мар
Лучше на метро: из-за непогоды в Москве произошли крупные аварии
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
Уже больше тысячи: число жертв землетрясения в Мьянме продолжает стремительно расти
8:16
«Я сегодня это понял»: SHAMAN захотел стать учителем
8:01
«В апреле обязательно будет снег»: россиянам пообещали отголоски зимы
7:46
В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в краже иконы из храма
7:30
«Вижу в этом вред»: Пелагея запрещает своей дочери слушать современную музыку
7:15
Стартовали российско-индийские военно-морские учения «Индра Нэви — 2025»

Сейчас читают

«Под завалами нечем дышать»: обстановка в Бангкоке после землетрясения
SHAMAN не сдержал слез, увидев парту погибшего на СВО одноклассника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп