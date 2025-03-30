Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до 17 человек
До 17 выросло число погибших в результате землетрясения в Бангкоке
Фото: www.globallookpress.com/Adirach Toumlamoon
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Еще 32 пострадали.
В результате землетрясения в Бангкоке погибло 17 человек. Еще 32 пострадали, 83 пропали без вести. Об этом сообщила газета Khaosod.
Девять человек погибли в недостроенном здании Управления генерального аудитора на севере столицы Таиланда. Поисково-спасетльная операция там идет до сих пор.
Газета Thairath пишет со ссылкой на мэра Бангкока, что инженерные службы проверили 723 городских здания. Как минимум два из них признаны опасными.
Мощное землетрясение случилось в Мьянме 28 марта. Метеодепартамент Таиланда сообщил, что его магнитуда была 8,2. Колебания быстро настигли Бангкок и окрестные территории, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны. Власти Таиланда постановили, что произошедшее землетрясение имеет третий уровень из четырех возможных. Таким образом оно становится крупномасштабным бедствием.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 1600 человек погибли в Мьянме в результате землетрясения. Пропавшими без вести все еще числятся 139.
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