Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 18 человек

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 29 0

Еще 78 человек числятся пропавшими без вести.

Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 18 человек

Фото: Reuters/Patipat Janthong

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение в Мьянме

Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 18 человек — еще 78 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, среди пострадавших не было граждан России, а авиасообщение с Таиландом будет в ближайшее время восстановлено. Как сообщают местные власти, ситуация в столице государства практически нормализовалась.

В Мьянме же, которая намного сильнее пострадала от землетрясения, количество погибших достигло отметки в 1700 человек, а пострадавших в 3400 человек. В страну было направлено два самолета МЧС России со спасателями на борту — они уже приступили к ликвидации последствий разрушительного природного катаклизма.

Мощное землетрясение случилось в Мьянме 28 марта. Метеодепартамент Таиланда сообщил, что его магнитуда была 8,2. Колебания быстро настигли Бангкок и окрестные территории, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны. Власти Таиланда постановили, что произошедшее землетрясение имеет третий уровень из четырех возможных. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у побережья Королевства Тонга зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,3 балла.

Тема:
Землетрясение в Мьянме
30 мар
В Мьянме снова произошло землетрясение
30 мар
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1700
30 мар
Спасатели МЧС России приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме
30 мар
МЧС направит группировку в пострадавший от землетрясения Мандалай в Мьянме
30 мар
Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до 17 человек
29 мар
Обрушившееся на Мьянму землетрясение стало мощнейшим за последние 100 лет
29 мар
Более 1600 человек погибли в Мьянме в результате землетрясения
29 мар
Новое землетрясение произошло в Мьянме
29 мар
Уже больше тысячи: число жертв землетрясения в Мьянме продолжает стремительно расти
29 мар
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 694
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:40
В здании общежития в Выборге случился пожар
21:30
Посреди Индийского океана: Федор Конюхов поднялся на борт сухогруза, следующего в Китай
21:12
«Многие люди хотят»: Трамп выказался о планах на третий президентский срок
20:57
Расплачивается за грехи? Буйнов назвал причину своей болезни
20:35
Средства ПВО сбили три украинских БПЛА в небе над Крымом
20:23
Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 18 человек

Сейчас читают

В Москве простились погибшим военкором Первого канала Прокофьевой
Умер актер сериала «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен
«Я давным-давно наелся»: SHAMAN рассказал, чем его привлекла Екатерина Мизулина
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп