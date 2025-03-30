Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 18 человек
Еще 78 человек числятся пропавшими без вести.
Фото: Reuters/Patipat Janthong
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Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 18 человек — еще 78 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, среди пострадавших не было граждан России, а авиасообщение с Таиландом будет в ближайшее время восстановлено. Как сообщают местные власти, ситуация в столице государства практически нормализовалась.
В Мьянме же, которая намного сильнее пострадала от землетрясения, количество погибших достигло отметки в 1700 человек, а пострадавших в 3400 человек. В страну было направлено два самолета МЧС России со спасателями на борту — они уже приступили к ликвидации последствий разрушительного природного катаклизма.
Мощное землетрясение случилось в Мьянме 28 марта. Метеодепартамент Таиланда сообщил, что его магнитуда была 8,2. Колебания быстро настигли Бангкок и окрестные территории, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны. Власти Таиланда постановили, что произошедшее землетрясение имеет третий уровень из четырех возможных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у побережья Королевства Тонга зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,3 балла.
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