«Думали, погибнем»: в Мьянме продолжают ликвидировать последствия землетрясения

Российские спасатели одними из первых прибыли в эпицентр катастрофы. Специалисты работают в круглосуточном режиме, спасая жизни тех, кто оказался под завалами. Но масштаб бедствия расширяется — под обломками могут оставться десятки тысяч жителей. На месте катастрофы находится корреспондент «Известий» Александр Морозов, у него — вся последняя информация о трагедии.

Это первые кадры, которые сняли наши спасатели в разрушенном от землетрясения Мандалае. Второй по величине город в Мьянме первым принял на себя удар стихии, все вокруг в руинах. Небольшой отряд обследует каждый дом, дальше сюда прибудут основные силы.

«Единственный способ сейчас доставить спецтехнику для разбора завалов в эпицентр, где произошло мощное землетрясение — авиация. Дороги разбиты, мосты рухнули, и колонны машин по ним просто не прошла бы. Поэтому самолетом в течение часа доставили наших спасателей на место», — рассказал корреспондент.

Также в Мьянму прибыл самолет, на борту которого — мобильный госпиталь. Бригады врачей, готовых принять до 50 пациентов в сутки. Российские спасатели — 250 человек — будут работать круглосуточно в три смены — основная задача спасти людей. Под завалами могут находиться около ста тысяч человек. На помощь прибыли команды из Таиланда, Индии, Сингапура.

Люди ночуют на улицах — кто-то ставит палатки, но большинство спят прямо на газонах. Вместо одеял — куски полиэтилена. Только самые отчаянные возвращаются в дома, которые могут рухнуть:

«Потолок обвалился и упал на нас. У нас не было времени спуститься вниз. Мы думали, что погибнем».

Прямо на лавках пришлось ночевать и туристам. Уцелевших хостелов и гостиниц практически не осталось. В Мандалае электричество дают по четыре часа в сутки.

«В момент землетрясения я находился у возвышенности Мандалайского дворца. Было очень страшно. Местные бирманцы всем, чем могут, помогают, телефоны предлагают зарядить, вода, еда — все это есть», — рссказал российский турист Сергей Бережнов.

Мьянма считается одной из самых геологически «активных» областей в мире, она находится на стыке четырех тектонических плит. Столкновение двух из них и привело к мощным землетрясениям.

Сейсмическая активность продолжается, а значит, возможны новые разрушения.