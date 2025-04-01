Спаслось только двое: переживший землетрясение в Мьянме россиянин рассказал об обрушении своего дома

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 39 0

Гражданин России выбрался из многоэтажки во время землетрясения в Мьянме

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jiang Chao; 5-tv.ru

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Тема:
Землетрясение в Мьянме

Его дом обрушился за считанные секунды.

Мужчина, который чудом выжил во время разрушительного землетрясения в Мандалае, Мьянма, рассказал о своих переживаниях в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Когда начались толчки, россиянин Владлен Самылин находился на шестом этаже десятиэтажного кондоминиума и разговаривал с женой по телефону.

«Это буквально произошло все в течение 50 секунд. Дом начал рушиться. Меня бросило на кровать, придавило шкафом, плита на спину», — поделился он.

После того как первые толчки закончились, собеседник осознал, что остался жив, и, воспользовавшись телефоном, смог сообщить жене о своем состоянии.

Затем ему удалось выбраться из-под плиты и выпрыгнуть на улицу. По словам мужчины, одной стены его квартиры уже не было, а этаж с шестого превратился, примерно, в третий, потому что дом начал обрушаться. Как ему удалось безопасно спрыгнуть вниз, наш соотечественник не понимает.

По словам Самылина, выжить удалось лишь ему и одному из соседей. Остальные, проживающие в многоэтажке люди, погибли, так как здание моментально сложилось.

Сосед, с которым он встретился, также был в шоковом состоянии.

Несмотря на пережитый стресс, россиянин не обращался за медицинской помощью, поскольку получил легкие ушибы.

«Я позвонил друзьям, за мной приехали, меня забрали. Я у них три дня пожил, потому что невозможно было уехать из Мандалая, самолеты не летают, автобусы тоже там не ходили», — рассказал он.

По его словам, не весь город пострадал от землетрясения. Например, малоэтажные деревянные дома, где живут местные жители, практически не пострадали. На вопрос о погибших гражданах из России, мужчина ответил, что не знает таких.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мьянму для ликвидации землетрясения вылетели еще 50 спасателей МЧС.

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