В Мьянму для ликвидации землетрясения вылетели еще 50 спасателей МЧС

Из России в Мьянму дополнительно направлено 50 специалистов из поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Сотрудники подразделения отправлены для того, чтобы ликвидировать последствия землетрясения, произошедшее в стране. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

«МЧС России наращивает группировку сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Республике Союз Мьянма», — отмечается представителями МЧС.

По имеющимся данным, среди выделенных по месту разрушений специалистов есть спасатели, медицинские работники и кинологи со служебными собаками. Также на территорию Мьянмы доставят две машины и специальное оборудование, которое поможет при разборе завалов. Выделенная аппаратура станет применима для пострадавших от бедствия.

«Отряд хабаровских спасателей берет с собой все необходимое оборудование для ликвидации данной ЧС. Это аварийно-спасательный инструмент для работы в завале, поиска пострадавших, а также гидравлический инструмент для проделывания проходов в завалах. Два радара — геолокатора РД-400 для поиска пострадавших», — пояснил начальник отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Вадим Федоркин.

До этого, 28 марта, в азиатской республике были отмечены два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр первого располагался в 31 км северо-западнее города Мандалай. Погибло более двух тысяч человек. На другой день в Мьянму доставили более 100 спасателей из России, которые начали оказывать помощь населению. Так, в городе Мандалай сотрудники МЧС РФ совместно с коллегами из Китая вызволили из-под обломков женщину, пролежавшую там двое суток.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мьянме продолжаются спасательные работы после землетрясения.