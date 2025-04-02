В ходе побега из Суджи военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирались украсть иконы из церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Северный ветер».

Уточняется, что украинские злоумышленники успели снять с иконостаса часть икон. Однако в конечном счете у вражеских сил не получилось осуществить задуманное, поскольку российские бойцы им оперативно воспрепятствовали.

Отечественный отряд двигался слажено и быстро, что позволило предотвратить диверсию киевского режима.

По имеющимся данный, в настоящий момент над храмом усилили надзор. Также здание опечатала военная полиция, как и многие важные объекты населенного пункта, подвергшегося нападению ВСУ.

«Сегодня наша военная полиция опечатала церковь и взяла его в общую систему круглосуточной охраны, наряду с другими объектами города Суджи», — отметили в заявление.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные обеспечивают безопасную эвакуацию жителей Суджи. По общим подсчетам около 700 гражданских людей удалось вывести из разрушенного города.