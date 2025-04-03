Время для прогулки: какая погода ждет москвичей 3 апреля

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Гидрометцентр: в Москве 3 апреля —переменная облачность и без осадков

Время для прогулки: какая погода ждет москвичей 3 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Погода

В области может быть чуть холоднее, чем в столице.

В четверг, 3 апреля, жителей столичного региона ожидает переменная облачность. К тому же уточняется, что к осадкам готовиться не стоит. Такой прогноз обещают специалисты Гидрометцентра. Данные о предстоящей погоде опубликованы на официальном сайте службы.

Температура воздуха в Москве в течение дня будет находиться в диапазоне от +11 до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1°C.

По имеющимся данным синоптиков, в Московской области дневные температуры будут колебаться от +8 до +13 градусов, а ночью возможен их спад до –2°C.

Северо-западный ветер немного поубавится и начнет дуть со скоростью 5–10 м/с, а атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой день в Москве будет самым дождливым на этой неделе. Сообщалось, что ближайшие семь дней станут наиболее дождливыми для москвичей, однако интенсивность осадков со временем пойдет на спад. Также вместо восточного теплого ветра население столицы предупреждали о грядущем северном. Эксперты отмечали, что тепло может вернуться к регион к концу рабочей недели.

Тема:
Погода
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