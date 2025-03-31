Запасаемся зонтиками: какой день в Москве будет самым дождливым на этой неделе

Первый день апреля в Москве будет самым дождливым за неделю. Об этом изданию «Известия» рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление начнет понижаться, погоду будет формировать южный циклон. Именно с южным циклоном мы ожидаем значительное количество осадков, то есть практически до конца рабочей недели погода будет преобладать облачная, с дождями различной интенсивности», — пояснила эксперт.

Однако самым дождливым днем в столице, по прогнозам, станет 1 апреля. Постепенно интенсивность осадков уменьшится, но и на смену теплому восточному ветру придет северный. В среду, 2 апреля, его порывы достигнут 14 метров в секунду.

Температура воздуха тоже немного опустится. Если во вторник москвичам стоит ждать 14 градусов тепла, то значение на термометре в четверг уже не будет превышать плюс 10 градусов днем. А ночью температура будет колебаться и от 0 до +5. К норме, по сообщению синоптика, тепло вернется уже к концу рабочей недели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда россиянам ждать потепления. Температура выше и около климатической нормы ожидается на всей территории России.