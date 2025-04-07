Москвичей предупредили об усилении снегопада. Последний раз такое было 27 лет назад

Вильфанд: снегопад в Москве усилится, последний раз такое было 27 лет назад
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ожидается, что за три дня в столице выпадет от половины до полной месячной нормы осадков.
В Москве ожидается усиление снегопада, который продлится до вторника, 8 апреля. По прогнозам, выпадет от половины до полной месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличится до 10–15 сантиметров, что в последний раз наблюдалось 27 лет назад. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Снегопад будет продолжаться и в ночь на понедельник, и днем в понедельник он усилится, и даже во вторник, как минимум, в первой половине дня тоже будет снег», — сказал Вильфанд.
По словам эксперта, обычно снег накапливается за три зимних месяца и начинает постепенно уменьшаться с первой декады марта.
Однако в этом году ситуация необычна: в начале марта снег растаял, а затем выпал такой мощный снегопад. Подобное происходило только один раз — в апреле 1998 года.
Вильфанд также отметил, что в течение всей недели ночные температуры будут отрицательными — от минус трех до минус семи градусов, а в отдельные ночи — до минус девяти градусов. С понедельника по среду температура днем будет около нуля градусов, а в области — до минус двух-трех градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за мощный циклон атаковал Россию.
- 6 апр
- Москву накроет сильный снегопад: уровень погодной опасности повышен до оранжевого
- 6 апр
- Это только начало: москвичей предупредили о сильном снеге и метели
- 6 апр
- Штормовое предупреждение: Россию атакует мощный циклон
- 5 апр
- Жилые дома загорелись из-за шквального ветра в Иркутской области
- 5 апр
- В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ветра до 33 м/с
- 5 апр
- Достаем зонтики: погода в Москве 5 апреля
- 4 апр
- Плотная дымка: в Сочи из-за густого тумана нарушена работа аэропорта
- 4 апр
- Утепляться ли? Погода в Москве 4 апреля
- 3 апр
- Время для прогулки: какая погода ждет москвичей 3 апреля
- 2 апр
- Убирать зонтики рано: какая погода ожидает москвичей 2 апреля
86%
Нашли ошибку?