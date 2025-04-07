Москвичей предупредили об усилении снегопада. Последний раз такое было 27 лет назад

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Вильфанд: снегопад в Москве усилится, последний раз такое было 27 лет назад

снегопад

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Тема:
Погода

Ожидается, что за три дня в столице выпадет от половины до полной месячной нормы осадков.

В Москве ожидается усиление снегопада, который продлится до вторника, 8 апреля. По прогнозам, выпадет от половины до полной месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличится до 10–15 сантиметров, что в последний раз наблюдалось 27 лет назад. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снегопад будет продолжаться и в ночь на понедельник, и днем в понедельник он усилится, и даже во вторник, как минимум, в первой половине дня тоже будет снег», — сказал Вильфанд.

По словам эксперта, обычно снег накапливается за три зимних месяца и начинает постепенно уменьшаться с первой декады марта.

Однако в этом году ситуация необычна: в начале марта снег растаял, а затем выпал такой мощный снегопад. Подобное происходило только один раз — в апреле 1998 года.

Вильфанд также отметил, что в течение всей недели ночные температуры будут отрицательными — от минус трех до минус семи градусов, а в отдельные ночи — до минус девяти градусов. С понедельника по среду температура днем будет около нуля градусов, а в области — до минус двух-трех градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за мощный циклон атаковал Россию.

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