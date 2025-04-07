«Чудесных механизмов здесь нет»: социолог об искоренении радикального национализма на Украине

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Социолог Фирсов: радикальный национализм на Украине будет сложно искоренить

«Чудесных механизмов здесь нет»: социолог об искоренении радикального национализма на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко

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Тема:
Спецоперация

Негативное воздействие будет оказывать эмоциональный фон после окончания конфликта.

Радикальный национализм, господствующий на Украине, не получится искоренить на протяжении довольно длительного времени. Об этом в беседе с журналистами URA.RU рассказал глава Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

«Будет силен эмоциональный фон, созданный вооруженным конфликтом, это будет оказывать свое негативное воздействие. Каких-то чудесных механизмов здесь нет. Может быть, через какое-то время удастся агрессивный украинский национализм локализовать. Одним из инструментов в этом процессе могло бы стать возвращение позиций на Украине РПЦ», — объяснил Фирсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что шествие в честь латышских легионеров СС провели в Риге. В мероприятии приняли участие действующие сторонники радикального течения, родственники бывших легионеров и представители власти республики. В предыдущие годы антифашисты устраивали акции протеста против подобных демонстраций. В этом же году власти предупредили, что будут пресекать действия оппозиции.

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