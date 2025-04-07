«Чудесных механизмов здесь нет»: социолог об искоренении радикального национализма на Украине

Негативное воздействие будет оказывать эмоциональный фон после окончания конфликта.

Радикальный национализм, господствующий на Украине, не получится искоренить на протяжении довольно длительного времени. Об этом в беседе с журналистами URA.RU рассказал глава Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

«Будет силен эмоциональный фон, созданный вооруженным конфликтом, это будет оказывать свое негативное воздействие. Каких-то чудесных механизмов здесь нет. Может быть, через какое-то время удастся агрессивный украинский национализм локализовать. Одним из инструментов в этом процессе могло бы стать возвращение позиций на Украине РПЦ», — объяснил Фирсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что шествие в честь латышских легионеров СС провели в Риге. В мероприятии приняли участие действующие сторонники радикального течения, родственники бывших легионеров и представители власти республики. В предыдущие годы антифашисты устраивали акции протеста против подобных демонстраций. В этом же году власти предупредили, что будут пресекать действия оппозиции.