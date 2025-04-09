До разгрома националистов осталось совсем немного.

Наши военные полностью освободили Гуево в Курской области. Это стратегически очень важный населенный пункт. ВСУ рассчитывали использовать его для обороны Сумской области. Но попытка провалилась благодаря успешным действиям группировки войск «Север».

Прямо сейчас наши подразделения штурмуют и последние оставшиеся в курском приграничье позиции врага. О том, как уходили боевики из освобожденной деревни, расскажет корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Штурмовики малыми группами прочесывают каждый подвал и каждый уцелевший дом в населенном пункте, из которого накануне были выбиты остатки боевиков ВСУ.

Так сейчас выглядит местная церковь. Ее противник превратил в свой опорный пункт, здесь же оборудовал огневые позиции. Как только боевиков выбили из села, они начали обстреливать храм артиллерией. Но он выстоял, и в его руинах наши штурмовики водрузили бело-сине-красный триколор.

«Сейчас улицы Гуево уже контролируются бойцами 22-го и 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии», — говорит командир 22-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» с позывным «Апостол».

Дорога рядом с храмом усыпана воронками, рядом с которыми тела мирных жителей. Убитые старики и женщины. Рядом тележки и сумки, с которыми они пытались выйти из села после девятимесячной оккупации, но боевики снова безжалостно ударили по гражданским.

«Насчет убийств, пыток и мародерства, все это было, как и на всей территории Курской области. Издевались, убивали, выгоняли из домов и там делали пункты временной дислокации», — говорит оператор БПЛА 177-го полка морской пехоты с позывным «Гера».

Бои за село велись более десяти дней. ВСУ, несмотря на большие потери, хотели сохранить контроль над Гуево, но дроноводы 177-й бригады морской пехоты жгли вражеские пикапы и самоходки.

Каждого, кто пытался укрыться в лесополосах на окраинах, выявляли и уничтожали.

Сегодня ВСУ сохраняют присутствие лишь на двух небольших участках Курской области вблизи приграничных сел Олешня и Горналь. Но это ненадолго.

В районе Горнальского Белогорского монастыря подразделения ВСУ, которые держат оборону, попали в окружение, а это значит, что вся территория уже в ближайшее время будет под контролем наших парней.