Лавров: Россия рассчитывает увидеть всех лидеров СНГ на Параде Победы 9 Мая

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

Глава МИД РФ подчеркнул, что это важнейшая дата для всего мира.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Россия рассчитывает, что все лидеры Содружества Независимых Государств (СНГ) примут участие в Параде Победы 9 Мая. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

«Хочу подчеркнуть, что все выделяли особое значение мероприятий, которые посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая мы будем рады видеть наших друзей из государств Содружества на мероприятиях в Москве, посвященных этой важнейшей для наших братских народов и для всего человечества памятной дате», — говорит Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что всем лидерам стран СНГ уже были направлены соответствующие приглашения от российского президента Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров приехал в Алма-Ату для участия в заседании глав МИД стран СНГ. В рамках мероприятия министр иностранных дел России не только примет участие в общем заседании, но и проведет отдельные переговоры с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

Как сообщила на брифинге 9 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение на заседании охватит широкий спектр актуальных вопросов, включая политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и странами Центральной Азии.

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