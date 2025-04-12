Су-25 разбомбили подразделения ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 25 0

Опубликовано видео, как Су-25 разбомбили подразделения ВСУ в Курской области

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Российские бойцы уверенно держат оборону и продолжают доблестно защищать Отечество.

Экипажи штурмовой авиации на бронированных дозвуковых самолетах-штурмовиках Су-25 уничтожили личный состав и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удары наносились парами с малых высот. Замаскированные цели противника были успешно поражены.

Ситуация в Курской области

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.

Курская авантюра националистам вышла боком. Их разгром с каждым днем становится все ближе, ведь российские силы ведут активное наступление.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 73645 боевиков, 405 танков, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

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