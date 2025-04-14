Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 649 0

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ситуация в Курской области

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.

Курская авантюра националистам вышла боком. Их разгром с каждым днем становится все ближе, ведь российские силы ведут активное наступление.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 73645 боевиков, 405 танков, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Тема:
Курская область
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