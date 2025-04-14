«Можно забыть о заморозках»: в Москве ожидается майская погода

Вильфанд: температура в Москве со вторника превысит норму на 4-5 градусов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Столбики термометров поднимутся выше климатических норм для апреля.
В Москве с 15 апреля погода будет соответствовать маю, поскольку температура превысит нормальные климатические показатели на четыре-пять градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.
По его словам, в столице снег сойдет уже во вторник. В четверг он растает по всей области.
«В понедельник в столице прогнозируется плюс 12-13 градусов, по области — до плюс 15, такая температура около нормы. А со вторника начинается именно та весна, о которой все спрашивают, в течение этой недели можно забыть о заморозках — ночные температуры будут выше пятиградусных отметок», — сказал он.
Во вторник столбики термометров будут показывать плюс 15 и выше, что превышает норму апреля на четыре градуса. Это считается уже майской погодой. До пятницы будут аналогичные показатели.
В среду в столице стоит ожидать потепление до 18-20 градусов, а в четверг 17-22. При этом будет солнечно, без осадков.
Вильфанд отметил, что такая ситуация обусловлена антициклональным режимом погоды, по его западной периферии идет приток теплых южных воздушных масс. В начале апрель соответствовал первым числам мая, затем погода «ушла в глухую депрессию», откатившись до первой половины марта. «Сумасшедшие» характеристики в апреле будут фиксироваться и дальше.
Ранее 5-tv.ru сообщил, когда ждать магнитные бури в апреле.
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